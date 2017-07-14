الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار على نقطة أمنية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن الإرهابيين الثلاثة كانوا على متن سيارة ورفضوا التوقف على نقطة تفتيش في مدينة كويتا، وجرى تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن ما أدى إلى مقتل الإرهابيين الثلاثة.