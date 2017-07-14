 الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا

الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا
المناطق _أسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار على نقطة أمنية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن الإرهابيين الثلاثة كانوا على متن سيارة ورفضوا التوقف على نقطة تفتيش في مدينة كويتا، وجرى تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن ما أدى إلى مقتل الإرهابيين الثلاثة.

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