 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف
المناطق _واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / محمد حسين هزازي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة الجندي أول / خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.

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