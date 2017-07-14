المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / محمد حسين هزازي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة الجندي أول / خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى .

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.