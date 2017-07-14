 سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة أحد الشهود في قضية “حارق النساء” يوضح كيف دلَّ رجال الشرطة على الجاني أمير تبوك يواسي الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا أشعة الشمس الحارقة و”الجفاف” يحيلان “جيمي كارتر” إلى مستشفى كندي وزارة الشؤون البلدية والقروية : 2000 فعالية متنوعة خلال احتفالات عيد الفطر سجلت حضور 10 ملايين زائر كاسبرسكي: المستخدمون لا يدركون أهمية البيانات الخاصة إلا بعد فقدانها شاهد.. مصري يحول رحلة طائرة متجهة للقاهرة إلى حفلة طرب الرئيس الأمريكي: قطر عُرفت بتمويل الإرهاب وطلبنا منها التوقف “محفظة ذكية” تصور سارقيها !

سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته

سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته
المناطق _أمل بهكلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف في وفاة والدته وإلى كافة أسرة آل عطيف ، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور ابراهيم عطيف مساء أمس.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وذوي الفقيدة وكافة اسرة آل عطيف سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم اَهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهته عبر رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف عن خالص شكره وتقديره لمشاعر سمو أمير منطقة جازان ومشاركته الوجدانية لهم في مصابهم ، سائلا الله أن لا يريه مكروه في عزيز لديه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>