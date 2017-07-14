سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف في وفاة والدته وإلى كافة أسرة آل عطيف ، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور ابراهيم عطيف مساء أمس.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وذوي الفقيدة وكافة اسرة آل عطيف سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم اَهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهته عبر رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف عن خالص شكره وتقديره لمشاعر سمو أمير منطقة جازان ومشاركته الوجدانية لهم في مصابهم ، سائلا الله أن لا يريه مكروه في عزيز لديه.