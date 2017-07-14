 أمير تبوك يواسي الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يواسي الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم

أمير تبوك يواسي الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم
المناطق _ تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات في وفاة شقيقة محمد بن عبدالله أبو طقيقة رئيس مركز الصورة  رحمه الله كما واسى سموه الأستاذ محمد بن أمين قاسم رئيس الجمعية الخيرية لحفظ النعم بمنطقة تبوك وعضو لجنة إصلاح ذات البين في وفاة والده رحمه الله وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لهما سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

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