أحد الشهود في قضية “حارق النساء” يوضح كيف دلَّ رجال الشرطة على الجاني

كشف أحد الشهود في قضية “حارق النساء” بأحد المجمعات التجارية في جدة، عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته بالقضية، وكيفية تعرفه على الجاني ومساعدته للشرطة للوصول إليه.

وقال الشاهد الذي يعمل حارس أمن في المجمع التجاري،إنه لاحظ شاباً يركض أثناء وقوفه في مكان حراسته، وحينما مرّ هذا الشاب من جانبه استوقفه وسأله عن سبب هروبه، فأجاب أنه فقد محفظته وأضاع هويته، ويخشى أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وأضاف أنه طلب من الشاب البقاء في مكانه للتثبت من حالته، غير أنه هرب سريعاً إلى مركز تجاري مجاور، ولم يستطع متابعته أو الركض خلفه؛ لأنه كان مكلفاً بحراسة الموقع، وممنوعاً من مغادرته لأي سبب كان.

ولفت الشاهد إلى أن أحد أفراد الشرطة جاءه بعد ذلك وسأله عن الشخص المشتبه به، فشرح للشرطي كل ما حدث، وأكد له قدرته على التعرف عليه، مبيناً أن إدارة التحريات والبحث الجنائي استدعته للتعرف على المتهم في طابور العرض، وبالفعل تعرف عليه في وقت وجيز.

وبيّن أنه قرر الاستقالة من عمله بعد واقعة حرق النساء استجابة لرغبة والده، الذي ألح عليه بتقديم استقالته؛ خشية تعرضه للإيذاء.