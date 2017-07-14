 الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة

الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة
المناطق _ الرياض
أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، في شأن ما نشرته مواقع إلكترونية من معلومات مغلوطة، عن إمكانية منح المرافقين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم بالخارج. 
 وبين المقدم الشلهوب، في تصريحه حسب ما أوردته “المواطن” أنه لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة، إلا عندما يقوم صاحب العمل بمنح الوافد ( رب الأسرة ) تأشيرة خروج نهائي والمرافقين أو التابعين للوافد لديهم تأشيرة خروج وعودة، ففي هذه الحالة تتحول تأشيراتهم إلى خروج نهائي آلياً في النظام.

وأشار المقدم الشلهوب، إلى أنّه عندما يقوم الوافد “رب الأسرة” بمراجعة إدارة الجوازات لإسقاط المرافق أو التابع له من سجل “هوية مقيم” الخاصة به، وذلك بعد مرور 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لهم، ولم يعودوا للمملكة، فإن النظام يقوم بالتنويه على سجلاتهم بعبارة (خرج ولم يعد).‎

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