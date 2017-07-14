الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، في شأن ما نشرته مواقع إلكترونية من معلومات مغلوطة، عن إمكانية منح المرافقين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم بالخارج.

وبين المقدم الشلهوب، في تصريحه حسب ما أوردته “المواطن” أنه لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة، إلا عندما يقوم صاحب العمل بمنح الوافد ( رب الأسرة ) تأشيرة خروج نهائي والمرافقين أو التابعين للوافد لديهم تأشيرة خروج وعودة، ففي هذه الحالة تتحول تأشيراتهم إلى خروج نهائي آلياً في النظام.