الصحة : بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام

أعلنت الصحة في جازان عن بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام حيث تم تسليم موقع المستشفى رسمياً للشركة المنفذة والتي بدأت في تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع خلال شهر رمضان المبارك ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية شهر شوال العام القادم ١٤٣٩هـ.

وأضافت الصحة في جازان أنه تم اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية النهائية للمشروع حيث تم تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وإضافة مباني ملحقة للمشروع مع التركيز على جودة المواد المستخدمة وتطبيق تقنيات إنشائية حديثة، وقد بدأ العمل الفعلي في الموقع بعدد ٦٠٠ عامل لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعد لذلك، مع التأكيد على رفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز وإستخدام أحدث التقنيات في إنجاز المشروع.

وأبانت أن المشروع سيحقق بإذن الله نقلة للخدمات الصحية وفقاً لتطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله- وبما يلبي إحتياجات المواطنين الصحية في منطقة جازان.