 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز الصحة : بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام الجوازات : لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة أحد الشهود في قضية “حارق النساء” يوضح كيف دلَّ رجال الشرطة على الجاني أمير تبوك يواسي الشيخ عون أبو طقيقة والأستاذ محمد بن أمين قاسم سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نيابة عسير الدكتور عطيف في وفاة والدته المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا أشعة الشمس الحارقة و”الجفاف” يحيلان “جيمي كارتر” إلى مستشفى كندي وزارة الشؤون البلدية والقروية : 2000 فعالية متنوعة خلال احتفالات عيد الفطر سجلت حضور 10 ملايين زائر كاسبرسكي: المستخدمون لا يدركون أهمية البيانات الخاصة إلا بعد فقدانها شاهد.. مصري يحول رحلة طائرة متجهة للقاهرة إلى حفلة طرب

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز
المناطق _ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة, في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وسأل سمو حاكم رأس الخيمة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

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