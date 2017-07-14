خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة, في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وسأل سمو حاكم رأس الخيمة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.