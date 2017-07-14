 إمارة مكة: خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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إمارة مكة: خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه

إمارة مكة: خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه
المناطق _جدة

إشارة إلى الخبر الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام في عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان ( الرويشد والجوهر يصدحان على مسرح سوق عكاظ ) ، وورد في  الخبر أن الحفل أقيم على مسرح  الأمير خالد الفيصل بسوق عكاظ التاريخي .
تود إمارة منطقة مكة المكرمة أن تؤكد بأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ  باسمه ، مضيفة أنه منذ أن تولى سموه بالإمارة لم ولن يقبل بأن يطلق اسمه على أي منشأة أو شارع أو ماشابه ذلك في المنطقة وهو على رأس العمل .
وتأمل الإمارة من الإخوة الإعلاميين تحري الدقة في نقل الأخبار ، وتدعوهم للاستفسار من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة وأخذ المعلومة من مصدرها قبل كتابة الخبر.

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