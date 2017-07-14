إمارة مكة: خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه

إشارة إلى الخبر الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام في عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان ( الرويشد والجوهر يصدحان على مسرح سوق عكاظ ) ، وورد في الخبر أن الحفل أقيم على مسرح الأمير خالد الفيصل بسوق عكاظ التاريخي .

تود إمارة منطقة مكة المكرمة أن تؤكد بأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه ، مضيفة أنه منذ أن تولى سموه بالإمارة لم ولن يقبل بأن يطلق اسمه على أي منشأة أو شارع أو ماشابه ذلك في المنطقة وهو على رأس العمل .

وتأمل الإمارة من الإخوة الإعلاميين تحري الدقة في نقل الأخبار ، وتدعوهم للاستفسار من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة وأخذ المعلومة من مصدرها قبل كتابة الخبر.