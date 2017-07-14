 مشغل مطار أبها المحوري: سنتخطى نصف مليون راكب صيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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مشغل مطار أبها المحوري: سنتخطى نصف مليون راكب صيفا

مشغل مطار أبها المحوري: سنتخطى نصف مليون راكب صيفا
المناطق _أبها

توقع طيران ناس، الناقل الوطني السعودي ارتفاع أعداد ركاب طائراته من وإلى أبها لما يفوق نصف مليون الذي سجله صيف العام الماضي، تزامنا مع الأجواء الجميلة التي تشهدها أبها في مثل هذا الوقت بشكل سنوي عكس أغلب مدن المملكة، بجانب فعالياتها المختلفة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

وكان طيران ناس قد فاز برخصة تشغيل مطار أبها المحوري ليكون الناقل الجوي الوطني لقطاع جنوب المملكة ضمن مشروع وطني للمطارات المحورية الذي تنفذه الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب اعتماد رحلاته الجديدة بين مطار أبها المحوري ومطارات المنطقة الجنوبية وتحديدا إلى كل من الباحة وجازان وشرورة ووادي الدواسر ابتدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2016م.

وأشار الناقل الوطني إلى وجود رحلات إضافية لوجهة جديدة بين أبها والقصيم انطلقت من شهر شعبان 1438 هجري، فضلا عن استعداده لرفعه عدد رحلاته حال الحاجة لذلك.

وعن كيفية وضع خطة عمل لتوفير أكبر مقاعد للركاب من وإلى أبها، قال الناقل إنه يتم ذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني لتوفير أكبر عدد من الرحلات من جميع وجهاتنا الداخلية، مشددا على أن أبها تعتبر المصيف المميز لدى المنطقة الجنوبية، وتمتاز بمرافقها السياحية لتشجع طيران ناس بتوفير رحلات يومية من جميع الوجهات.

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