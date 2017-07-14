 تحت شعار ” كلنا أمن ” … بطولة الفريق تطلق نسختها العاشرة مساء اليوم الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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تحت شعار ” كلنا أمن ” … بطولة الفريق تطلق نسختها العاشرة مساء اليوم الجمعة

تحت شعار ” كلنا أمن ” … بطولة الفريق تطلق نسختها العاشرة مساء اليوم الجمعة
المناطق - محمد الغبيشي - حلي

‏تنطلق اليوم  الجمعة  أولى مباريات النسخة العاشرة  من بطولة “الفريق” لكرة القدم تحت شعار كلنا أمن ، التي ينظمها نادي “الفريق” بحلي بمحافظة القنفذة، بمشاركة 18 فريقاً رياضياً بمواجهتين تجمع الأولى أجيال المخواة بالوحدة الشامية فيما يواجه البرك نظيره اتحاد الكدسة .

‏وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة أوائل شهر شوال  مراسم القرعة التي ضمت 18 فريقاً، تم توزيعها على 6 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على ثلاثة فرق.

‏وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الاستاذ مصلح الزبيدي، أن  كافة اللجان العاملة بالبطولة  أنهت استعداداتها لانطلاقة البطولة ، وتم توفير التجهيزات الأساسية لخدمة الفرق المشاركة  ورجال الإعلام ضيوف الدورة، وكذلك الجماهير الرياضية المتوقع حضورها للبطولة  بكثافة والتي تم تجهيز العديد من المفاجآت والجوائز الخاصة بهم . كما قدم شكره للشركاء ورعاة البطولة على جميع ما قدموه لظهور هذا المحفل الشبابي بالشكل اللائق.

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