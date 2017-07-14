تحت شعار ” كلنا أمن ” … بطولة الفريق تطلق نسختها العاشرة مساء اليوم الجمعة

‏تنطلق اليوم الجمعة أولى مباريات النسخة العاشرة من بطولة “الفريق” لكرة القدم تحت شعار كلنا أمن ، التي ينظمها نادي “الفريق” بحلي بمحافظة القنفذة، بمشاركة 18 فريقاً رياضياً بمواجهتين تجمع الأولى أجيال المخواة بالوحدة الشامية فيما يواجه البرك نظيره اتحاد الكدسة .

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‏وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة أوائل شهر شوال مراسم القرعة التي ضمت 18 فريقاً، تم توزيعها على 6 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على ثلاثة فرق.

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‏وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الاستاذ مصلح الزبيدي، أن كافة اللجان العاملة بالبطولة أنهت استعداداتها لانطلاقة البطولة ، وتم توفير التجهيزات الأساسية لخدمة الفرق المشاركة ورجال الإعلام ضيوف الدورة، وكذلك الجماهير الرياضية المتوقع حضورها للبطولة بكثافة والتي تم تجهيز العديد من المفاجآت والجوائز الخاصة بهم . كما قدم شكره للشركاء ورعاة البطولة على جميع ما قدموه لظهور هذا المحفل الشبابي بالشكل اللائق.