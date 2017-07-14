مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إعادة العالقين الصوماليين باليمن إلى بلادهم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعادة العالقين الصوماليين إلى بلادهم, حيث غادرت اليمن أمس الدفعة العاشرة من العالقين الصوماليين , وعددهم 100 عالق متوجهين إلى وطنهم،

وذلك ضمن برنامج إعادة العالقين الصوماليين في اليمن ، والممول من المركز، وبإشراف مباشر من قبل منظمة الهجرة الدولية والقنصلية الصومالية باليمن.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني أن هذه الدفعة من العالقين تعتبر الدفعة العاشرة مشيرا إلى أن عدد من تم إعادتهم بلغ حتى الآن 1075 عالق من ضمن 2500 عالق سيتم إعادة المتبقين منهم على مراحل.

وأعرب اللاجئون الصوماليون في تصريحات صحفية عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم بعد استتباب الأوضاع الأمنية هناك ، من خلال تسيير دفعات ورحلات منتظمة من اليمن إلى الصومال.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن ، وامتدادًا للدور الحيوي الذي يؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمجتمعات المنكوبة والمتضررة .