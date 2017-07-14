وزير الدفاع الماليزي يزور المملكة لبحث الأزمة الخليجية

يعتزم وزير الدفاع الماليزي ووزير المهام الخاصة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي هشام الدين حسين القيام بزيارة خلال الأيام المقبلة للمملكة ، لبحث الأزمة مع قطر .

وأشار إلى أنه سيبحث تطورات الأزمة الخليجية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمسؤولين في السعودية وطرح موضوع المساعدة من قبل ماليزيا لتسوية الأزمة والتخفيف من التوتر الحاصل.

وأعرب عن أمل بلاده بأن تسفر الزيارة التي قد تشمل الإمارات والبحرين الى الوصول إلى تسوية للأزمة مع قطر، مؤكداً أن بلاده قلقة جداً من هذه الأزمة وتداعياتها.

وأضاف حسين أن الوضع الراهن مقلق للغاية، ونعمل على المساعدة في حل الأزمة الخليجية مع قطر .

وكانت ماليزيا قد عبرت على لسان دولة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق عن تقديرها لجهود المملكة السعودية في الأزمة العربية الحالية وتشجع جميع الدول على دعم الجهود لإنهاء هذه الأزمة .

وأن ماليزيا تعترف بالدور المهم الذى تلعبه الحكومة السعودية لضمان الاستقرار في منطقة الخليج، فضلا عن دورها في الحفاظ على وحدة الأمة .

ودعا جميع الأطراف أن تضمن الأمن واستقرار المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز لحماية الاراضى المقدسة بقدر الامكان .

والوفاء بجميع الاتفاقيات التي توصلت اليها دول المجلس التعاون، وخاصة اتفاق الرياض 2014م .الذي تؤمن ماليزيا أن هذا الاتفاق هو مصدر مقبول لحل القضية الراهنة .