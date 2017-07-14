 90 ألفاً زائر لسوق عكاظ في يومه الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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90 ألفاً زائر لسوق عكاظ في يومه الثاني

90 ألفاً زائر لسوق عكاظ في يومه الثاني
المناطق _ عادل الزهراني

تجاوز عدد زوار مهرجان عكاظ في يومه الثاني أكثر من 90 ألف زائر، وأوضحت الأمانة العامة للسوق أن تنوع الفعاليات وتجددها أسهم في تدفق كل هذه الأعداد من الزوار على السوق متوقعة أن يتزايد عدد زوار السوق في الأيام المقبلة حيث يستمر حتى نهاية يوم الثامن والعشرين من شهر شوال الجاري.
وكانت الأمانة العامة للسوق أعلنت أمس أن عدد الذين شاركوا في حفل افتتاح السوق تجاوز 60 ألف شخص بينهم 2500 شخص شهدوا الحفل الذي أقيم في مسرح سوق عكاظ، وأوضح المدير العام لسوق عكاظ الأستاذ عبد الله السواط أن الأمانة العامة للسوق جندت كل إمكانياتها لتسهيل وصول الزوار إلى فعاليات السوق، مبينا أنه تم وسائل نقل مناسبة وفي مواقع عدة لإيصال زوار السوق إلى المهرجان إلى جانب توفير عربات جولف لكبار السن، وممرات خاصة لذوي القدرات الخاصة، كما تم توفير مطاعم ومقاهي وأماكن للجلوس ومسطحات خضراء إلى جانب الفعاليات الكبرى التي يشهدها السوق بشكل يومي.

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