سيشل تجدد الآمال بالعثور على حطام الطائرة الماليزية المفقودة

قالت جمهورية سيشل الواقعة في المحيط الهندي، أنها عثرت على قطعتي حطام يبدو أنهما لطائرة وأفادت أنها أخطرت ماليزيا التي اختفت طائرة رحلتها MH370 فوق المحيط الهندي في عام 2014 وعلى متنها 239 شخصاً.



وقالت هيئة الطيران المدني في سيشل إن علماء يجرون أبحاثاً على الطيور والسلاحف في المنطقة عثروا على الحطام في جزيرة فاركهار وهي إحدى الجزر التي يتألف منها البلد الواقع بالمحيط الهندي.



وقال مسئول كبير في هيئة الطيران أن اتجاه التيارات البحرية يشير إلى احتمال أنه الحطام أتى من الاتجاه العام الذي تم العثور فيه على أجزاء أخرى من الطائرة في بلدان على المحيط الهندي، وقال ميشيل باييه المتحدث باسم الهيئة إن أكبر القطعتين حجما يبلغ طولها 120 سنتيمترا وعرضها 30 سنتيمترا ويبدو أنها مصنوعة من الألومنيوم وألياف الكربون، والتي قد تكون جزء من غطاء المحرك.



ولم تظهر سوى آثار قليلة للطائرة وهي من طراز بوينغ 777 بعد أكثر من ثلاثة أعوام من البحث منذ اختفائها في مارس آذار 2014 بعد إقلاعها من كوالالمبور في طريقها إلى بكين.