 ترامب: واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت الى ذلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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ترامب: واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت الى ذلك

ترامب: واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت الى ذلك
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت الى ذلك. وقال ترامب إن “علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة”، مشيراً إلى أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، وقال في حديث خاص، إلى قناة “Christian Broadcasting Network” “أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب. لا يمكن أن تقوموا بذلك”.

وأكد ترامب إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في “تجويع هذا الوحش”.

وتحدث ترامب عن زيارته للملكة العربية السعودية في نهاية مايو الماضي ومشاركته في القمة الأميركية العربية الإسلامية، وأوضح أن السعودية احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب “وأثق أنهم سينجحون”.

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