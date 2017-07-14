 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين
واس - جدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ، داعيًا الله – جل وعلا – ألا يريه أي مكروه.

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