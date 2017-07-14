 نظمته إدارة تعليم عسير.. 45 مشاركاً في “هايكنج أبها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتفاق يواجه أولمبي عمان غداً والتمزق يداهم عتين والحبيب مزاعم إيرانية حول وصول سفينة محملة بالتمر السعودي “الملوث” إلى ميناء “غناوة” جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب الجندي عبدالله حمدي بالطوال الجوازات : لم يصدر قرار رسمي بإيقاف نقل “هوية زائر” إلى إقامة مسؤول أمني مصري: قتيلتا هجوم الغردقة ألمانيتان نظمته إدارة تعليم عسير.. 45 مشاركاً في “هايكنج أبها” خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين الحرفيين اعادو لجادة عكاظ رونقها ترامب: واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت الى ذلك سيشل تجدد الآمال بالعثور على حطام الطائرة الماليزية المفقودة بالصور الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات مجلس شباب  الباحة ينظم أمسية قصصية وروائية وشعرية

نظمته إدارة تعليم عسير.. 45 مشاركاً في “هايكنج أبها”

نظمته إدارة تعليم عسير.. 45 مشاركاً في “هايكنج أبها”
المناطق _عسير

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ـ  نادي السياحة والترفيه الموسمي ـ  برنامج “هايكنج أبها” بمنتزه المربع ، وذلك بمشاركة نحو  45 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من طلاب الأندية الموسمية، وأندية الحي .

من جهته قال مدير نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ  محمد علوش، أن البرنامج يهدف إلى  نشر ثقافة “الهايكنج” التي تجمع بين الصحة والبيئة، وتوجيه أنظار المشاركين إليها، مشيرا إلى أنه تخلل رحلة المشي حملة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المنطقة ، فيما تم تقسيم  المشاركين وتحديد نقط مسار رحلة المشي ،وتوزيع أوراق تعريفية عن رياضة الهايكنج ،وعرض حقيبة الإسعافات الأولية لتثقيف المشاركين ، وذلك بحضور مشرف الأندية الموسمية بتعليم عسير الأستاذ  مشبب القحطاني ، ومشرف نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ  سعيد عبادي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>