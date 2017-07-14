نظمته إدارة تعليم عسير.. 45 مشاركاً في “هايكنج أبها”

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ـ نادي السياحة والترفيه الموسمي ـ برنامج “هايكنج أبها” بمنتزه المربع ، وذلك بمشاركة نحو 45 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من طلاب الأندية الموسمية، وأندية الحي .

من جهته قال مدير نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ محمد علوش، أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة “الهايكنج” التي تجمع بين الصحة والبيئة، وتوجيه أنظار المشاركين إليها، مشيرا إلى أنه تخلل رحلة المشي حملة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المنطقة ، فيما تم تقسيم المشاركين وتحديد نقط مسار رحلة المشي ،وتوزيع أوراق تعريفية عن رياضة الهايكنج ،وعرض حقيبة الإسعافات الأولية لتثقيف المشاركين ، وذلك بحضور مشرف الأندية الموسمية بتعليم عسير الأستاذ مشبب القحطاني ، ومشرف نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ سعيد عبادي.