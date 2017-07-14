الجوازات : لم يصدر قرار رسمي بإيقاف نقل “هوية زائر” إلى إقامة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بخصوص ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشأن صدور توجيه جديد بإيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة، لم يصدر أي قرار رسمي بذلك، وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.

وردت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” على استفسار أحد المواطنين حول إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة، وقالت: “في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.