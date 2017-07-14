مزاعم إيرانية حول وصول سفينة محملة بالتمر السعودي “الملوث” إلى ميناء “غناوة”

أعلنت السلطات الإيرانية في ميناء “غناوه” التابع لمحافظة بوشهر على الخليج العربي، عن وصول سفينة محمّلة بالتمر السعودي، بحسب ما أعلن مدير الجمارك في الميناء، “منصور بازيار” إلى الميناء.

وزعم بازيار في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “موظفي الجمارك تمكنوا من ضبط السفينة التجارية التيكانت تحمل التمر وقادمة من السعودية” وفقاً لتصريحه.

وأدعى المسؤول الإيراني، أن “سفينة شحن البضائع التجارية السعودية، كانت تحمل حولى “8” أطنان من التمر السعودي وتم ضبطها في ميناء غناوه”، مضيفا أنه “نظرا لحساسية القضية وإمكانية تلوث المنتج، تم أخذ عينة لفحصها من قبل المركز الصحي في مدينة غناوه”.

يذكر أن المملكة قد قطعت كافة أشكال العلاقة ومنها العلاقات الاقتصادية مع النظام الإيراني في يناير “2016”، بعد إقدام مجموعات إيرانية على اقتحام مقر يفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية السعودية في مشهد