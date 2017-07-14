الاتفاق يواجه أولمبي عمان غداً والتمزق يداهم عتين والحبيب

يلعب فريق الاتفاق عصر غدٍ (السبت) ثاني مبارياته الودية بمعسكره في مدينة كارتيبيه التركية حين يلتقي منتخب عمان الأولمبي.

وكان الفريق قد التقى في مباراته الأولى فريق فورتونا سيتارد الهولندي الأربعاء الماضي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد انسحاب الأخير قبل نهاية المباراة احتجاحاً على الحكم.

وطبق المدرب الصربي ميودراغ يسيتش في تدريبات اليوم (الجمعة) الصباحية والمسائية عدداً من الحصص الفنية والتكتيكية بغية اعتمادها في المباراة، إلى جانب التدريبات اللياقية.

وكان مدافع الفريق ماجد الخيبري المنتقل إليه بنظام الإعارة من نادي الاتحاد قد التحق بالمعسكر صباح اليوم (الجمعة) حيث أدى أول تدريباته بشكل انفرادي.

من جهة ثانية أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعبي الوسط حسن الحبيب ويحيى عتين، حيث يعاني الأول من تمزق في العضلة الخلفية الفخذ وتقرر حاجته للعلاج والتأهيل لمدة ستة أسابيع، في حين يعاني الثاني من تمزق في عضلة الساق الخلفية ويحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام، وتقرر أن يواصل اللاعبين العلاج خلال فترة المعسكر