الملك سلمان وترمب يبحثان أزمة قطر ومحاربة داعش

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هاتفياً أزمة قطر وهزيمة تنظيم داعش في الموصل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، في لقاء لقناة تلفزيونية أميركية، وقال إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في “تجويع هذا الوحش”.

وفي إشارة إلى القاعدة العسكرية في قطر، قال ترمب إن “علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة”.

وتحدث ترمب عن زيارته للمملكة العربية السعودية في نهاية مايو/أيار الماضي، ومشاركته في القمة الأميركية العربية الإسلامية، وأوضح أن السعودية احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، وقال “أثق أنهم سينجحون”.