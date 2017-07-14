 الملك سلمان وترمب يبحثان أزمة قطر ومحاربة داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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الملك سلمان وترمب يبحثان أزمة قطر ومحاربة داعش

الملك سلمان وترمب يبحثان أزمة قطر ومحاربة داعش
المناطق - وكالات

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هاتفياً أزمة قطر وهزيمة تنظيم داعش في الموصل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، في لقاء لقناة تلفزيونية أميركية، وقال إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في “تجويع هذا الوحش”.
وفي إشارة إلى القاعدة العسكرية في قطر، قال ترمب إن “علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة”.
وتحدث ترمب عن زيارته للمملكة العربية السعودية في نهاية مايو/أيار الماضي، ومشاركته في القمة الأميركية العربية الإسلامية، وأوضح أن السعودية احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.
وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، وقال “أثق أنهم سينجحون”.

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