 أمانة الجوف تنظم ورشة عمل بوابة المقاولين الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة الجوف تنظم ورشة عمل بوابة المقاولين الإلكترونية

أمانة الجوف تنظم ورشة عمل بوابة المقاولين الإلكترونية
المناطق - الجوف

نظمت أمانة منطقة الجوف ورشة عمل برعاية سعادة الأمين وقد رأس الورشة نيابة عنه وكيل التعمير والمشاريع المهندس عاطف محمد الشرعان وبمشاركة عدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات التابعة في إطار تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية  لمبادرة بوابة المقاولين الالكترونية في يوم الخميس الموافق 19/10/1438في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .
وأوضح  المهندس الشرعان , ان الورشة تهدف إلى تنظيم وتسهيل آلية عمل المقاولين بحيث يكون البرنامج حلقة وصل بين وزارة الشئون البلدية وأماناتها من جهة , والمقاولين من جهة أخرى , حيث استضافت الأمانة فريق عمل متخصص من الوزارة للتعريف بالمشروع وأهدافه وعرض النظام و شرح آلية استخدامه ، والتعامل مع نظام المستخلصات .
وأن تنظيم الورشة يأتي حرصا من معالي وزير الشئون البلدية والقروية وسعادة أمين منطقة الجوف للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على  تطوير وتبسيط الأجراءات ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة بحيث يمكن للمقاول  رفع العقود وجداول الكميات وطباعة المستخلصات الكترونيا بكل يسر وسهوله وفق آلية معينة ، ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج , وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع مستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة وزيادة في إنتاجية القطاع الخاص والعام .

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