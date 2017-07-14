 مدني أبها ينقذ عشريني انزلق من إحدى مطلات السودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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مدني أبها ينقذ عشريني انزلق من إحدى مطلات السودة

مدني أبها ينقذ عشريني انزلق من إحدى مطلات السودة
المناطق - أبها

باشر مدني ابها بلاغا عند الساعة 16:01 من مساء اليوم الجمعة ١٤٣٨/١٠/٢٠ عن انزلاق وسقوط شاب (سعودي في العقد الثاني من العمر ) من منحدر صخري وعر جدا بإحدى المطلات  التي تطل على اصدار تهامة بمنتزه السودة السياحي من الجهة المجاورة لمحطة عربات (التلفريك) اثناء التنزه والنزول عبر المنحدر للأسفل مع بعض رفاقه وتعرضه لإصابات
حيث قامت فرق الإنقاذ باستخراجه من منطقة السقوط الصخرية الوعرة من مسافة تقدر ب ٩٠ مترا ورفعه للأعلى بواسطة الحبال والنقالة الى موقع تمركز الاليات ومن ثم نقله للمستشفى بواسطة اسعاف هيئة الهلال الأحمر
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى أهمية الحيطة والحذر عند ارتياد مثل المرتفعات الجبلية والصخرية والابتعاد عن المواقع التي تشكل خطورة الانزلاق او السقوط من علو وما تتطلبة من لياقة وجهد  بدني عالي واشعار  الاسرة والأصدقاء بوجهة الشخص او المكان الذي سيقصده حتى يكون على تواصل معهم  ..راجيا السلامة للجميع

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