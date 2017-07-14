 المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر
واس - جدة

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقة جمهورية مصر العربية.

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