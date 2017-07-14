 ماليزيا تؤكد أهمية دور المملكة بوصفها منارة للاستقرار في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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ماليزيا تؤكد أهمية دور المملكة بوصفها منارة للاستقرار في المنطقة

ماليزيا تؤكد أهمية دور المملكة بوصفها منارة للاستقرار في المنطقة
المناطق ـ الرياض

أكد رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق في تصريح حول الأزمة القطرية أن بلاده الجهود التي يبذلها أمير دولة الكويت للتوسط في التوترات المتصاعدة واستعدادها للمساعدة إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال: لقد كانت ماليزيا فخورة بالمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض عام 2017م التي كررنا فيها مجددا دعمنا غير المحدود لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تماما، كما افتخرنا وتشرفنا باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كوالالمبور في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف قائلا: تعترف ماليزيا بأهمية دور المملكة العربية السعودية بوصفها منارة للاستقرار في منطقة الخليج العربي، ودورها في الدفاع عن وحدة الأمة لهذا السبب يجب على جميع الأطراف أن تضمن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية بوصفها راعية الحرمين الشريفين ويجب حمايتها والحفاظ عليها بأي ثمن.
كما تعترف ماليزيا بقلق المملكة تجاه الأزمة الحالية وتشجع جميع الدول المحبة للسلام لدعم الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وقال: “نحن نحث جميع الأطراف على المشاركة بإيجابية في جهود الوساطة التي بدأتها دولة الكويت واتخاذ خطوات عاجلة للالتزام بجميع الاتفاقات التي توصلت إليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديدا اتفاقية الرياض 2014م وتعتقد ماليزيا أن هذا الاتفاق يشكل أساسا مقبولا للتوصل إلى حل للأزمة الحالية”.
ودعا دولته الله سبحانه وتعالى أن يتم تسوية جميع الخلافات بين الأشقاء العرب وديا وأن يتم استعادة الوحدة والانسجام في دول مجلس التعاون الخليجي

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