 لاستثمار وقت النزيلات..إطلاق مشروع “إجازتي” بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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لاستثمار وقت النزيلات..إطلاق مشروع “إجازتي” بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

لاستثمار وقت النزيلات..إطلاق مشروع “إجازتي” بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض
المناطق ـ الرياض

اطلقت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالشراكة مع إدارة نشاط الطالبات بوزارة التعليم الجزء الثاني من البرنامج الصيفي “اجازتي” والذي يعمل على استثمار أوقات فراغ النزيلات خلال الاجازة الصيفية  في تنمية وتطوير مهاراتهن الحياتية وبناء شخصياتهن بشكل متوازن .
يشتمل البرنامج الذي يستمر شهراً كاملاً ويحتوي على الكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة والجاذبة للفتيات على أربعة مسارات وهي “المسار التقني ويتضمن مهارات الحاسب الآلي والأنشطة الإلكترونية ، والمسار التطوعي الذي يتضمن البرامج التدريبية التطوعية وحملات التوعية والأنشطة الإثرائية ، والمسار الترفيهي المتضمن تنظيم المهرجانات الاجتماعية والثقافية والفنية المختلفة ، والمسار الوظيفي الذي يتضمن انشاء المشاريع المهنية الصغيرة والتدريب على برامج الهواتف الذكية ”
تجدر الإشارة الى ان هذا البرنامج يـعد إحدى  ثمار الشراكة المجتمعية المستمرة بين مؤسسة رعاية الفتيات ووزارة التعليم والتي يقوم عليها مشرفون ومشرفات على قدر عالٍ من الكفاءة العلمية والتربوية لتنفيذها بأساليب مشوقة تتناسب مع ميول النزيلات وخصائصهن العمرية.

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