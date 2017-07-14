من بعد صلاة مغرب غدٍ السبت .. العزاء في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز سيقام في قصر الشاطئ بجدة

سيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الشاطئ بمدينة جدة اعتباراً من بعد صلاة مغرب يوم غدٍ السبت 21 / 10 / 1438هـ ولمدة ثلاثة أيام.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.