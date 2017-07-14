سيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الشاطئ بمدينة جدة اعتباراً من بعد صلاة مغرب يوم غدٍ السبت 21 / 10 / 1438هـ ولمدة ثلاثة أيام.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
من بعد صلاة مغرب غدٍ السبت .. العزاء في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز سيقام في قصر الشاطئ بجدة
سيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الشاطئ بمدينة جدة اعتباراً من بعد صلاة مغرب يوم غدٍ السبت 21 / 10 / 1438هـ ولمدة ثلاثة أيام.
الله يغفرذنبه ويتجاوز عنه وان يسكنه فسيح جناته انالله وانااليه راجعون))