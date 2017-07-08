 خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم الفجيرة وولي عهده في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوتين يشيد بشخصية ترامب ويأمل بتواصل الحوار مع أمريكا تركيا تعزل آلافاً من رجال الشرطة وموظفي الوزارات والأكاديميين البنتاغون : مقتل قائد تنظيم داعش في أفغانستان عروض المشاة العسكرية لطلاب الحرس الوطني تجذب زوار سوق عكاظ 11 سنة العراق يعلنون تشكيل تحالف عراقي جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية” خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله” وزير خارجية اليابان: المملكة مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وازدهاره خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق من بعد صلاة مغرب غدٍ السبت .. العزاء في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز سيقام في قصر الشاطئ بجدة لاستثمار وقت النزيلات..إطلاق مشروع “إجازتي” بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله”

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله”
واس - مكة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان في استقبال الملك المفدى – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء الفقيد كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وأدى الصلاة على الفقيد – رحمه الله – سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>