 سنة العراق يعلنون تشكيل تحالف عراقي جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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سنة العراق يعلنون تشكيل تحالف عراقي جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية”

سنة العراق يعلنون تشكيل تحالف عراقي جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية”
المناطق ـ الرياض

أعلن عدد من السياسيين العراقيين السنة في بغداد واربيل في وقت واحد اليوم الجمعة، عن تأسيس تحالف جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية”.
وأوضح التحالف الجديد في بيان تلي اجتماعين عقده أعضاؤه في كل من “بغداد واربيل” بان: “التحالف عابر للطائفية، جامع لكل الجهات والشخصيات الوطنية، ولا يقتصر على طائفة, وان لكل عراقي الحق في الترشح لرئاسته.
ودعا التحالف الجديد الحكومة العراقية إلى الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكداً رفضه أي إخلال بالعدالة، وكل أشكال التغيير الديموغرافي والنفوذ الأجنبي في العراق.
ودعا تحالف القوى الوطنية العراقية أيضا إلى احتكار السلاح بيد الدولة فقط، وبناء مشروع وطني جامع يرسم مسار ما بعد تنظيم “داعش” الإرهابي.

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