 عروض المشاة العسكرية لطلاب الحرس الوطني تجذب زوار سوق عكاظ 11 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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عروض المشاة العسكرية لطلاب الحرس الوطني تجذب زوار سوق عكاظ 11

عروض المشاة العسكرية لطلاب الحرس الوطني تجذب زوار سوق عكاظ 11
واس - الطائف

جذبت عروض المشاة العسكرية لطلاب مراكز التدريب بوزارة الحرس الوطني زوار ومرتادي سوق عكاظ 11، وحازت هذه العروض خاصة ومشاركة الحرس الوطني عامة استحسان الزوار وإعجابهم.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الحرس الوطني العميد ركن محمد بن عائض العتيبي، أن الحرس الوطني حرص على أن تكون مشاركتهم في فعاليات سوق عكاظ ذات طابع فريد ومميز ، حيث اشتملت على استعراض عسكري ينفذه طلاب مراكز التدريب بالحرس مصحوباً بالموسيقى العسكرية، إضافة إلى عرض للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية الحديثة لوزارة الحرس الوطني في ظل الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – ، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني.
وبين العميد الركن محمد العتيبي أن مشاركة الحرس الوطني تضم معرضاً يحوي مجموعة من الأركان تشمل ركن منعطفات تاريخية ومراحل تطور الحرس الوطني وأفواجه، والدور الكبير للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في تأسيسه وتحديثه ، إضافة إلى أركان تعرف الزوار بالوحدات القتالية والآليات والقطاعات الحديثة التي انضمت للخدمة بالحرس الوطني ، وتشمل منظومة الدفاع الجوي وعربات القتال المتعددة ، بالإضافة طائرات ( الصقر الأسود ) وطائرات البلاش ، كما يشمل المعرض اركان تحكي تاريخ الحرس الوطني وخدمته لضيوف الحرمين الشريفين، وأقسام وزارة الحرس، وركن لشهداء الواجب في الحد الجنوبي من منسوبي الحرس.

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