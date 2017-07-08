بوتين يشيد بشخصية ترامب ويأمل بتواصل الحوار مع أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إنه يأمل في تواصل الحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائهما في هامبورغ في وقت سابق هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال بوتين في اجتماع مع عمال بمنجم ليبيدنسكي، في إقليم بيلغورود: “إذا استمر الحوار كما قلتم بهذا المعنى، بمعنى إنساني، فهناك فرصة في الأمل في أن يتطور الحوار أكثر”.

وأشاد بوتين مجدداً بقدرة ترامب “على الاستماع”.

وقال بوتين: “يتفاعل مع الحوار، ومع الأسباب، ينخرط في النقاش حتى إذا كان لا يحب شيئاً ما ولا يتفق مع شيء ما، وهو يطرح بعض الأسئلة، يتفاعل مع منطق المحاور”.

وفي هامبورغ، قال بوتين، إنه يعتقد أنه أقام بالفعل علاقة شخصية مع ترامب. وأضاف “ترامب الذي يظهر بالتلفزيون مختلف تماماً عن شخصيته في الواقع”.

وبالحديث عن الأزمة في أوكرانيا قال بوتين اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تحل في النهاية “دون إراقة دماء” وعبر “عمليات ديمقراطية”.