خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم الفجيرة وولي عهده في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الفجيرة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب حاكم الفجيرة في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة، سائلًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيتي عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .