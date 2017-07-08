التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القيادي في ميليشيات الحوثي والمشهور بالمهندس العسكري أسامة المداني لقي مصرعه وعدد من مرافقيه على الحدود السعودية قبالة نجران بغارة جوية للتحالف العربي.

,تزامن ذلك مع اشتداد المعارك بين الميليشيات و الجيش الوطني في منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، الواقعة شرق صعدة تحت غطاء جوي كثيف من التحالف العربي حيث شنت طائرات التحالف نحو 12غارة على مواقع وتجمعات المليشيات في حام ومحيطها في المتون بمحافظة الجوف .

واسفرت عملية القصف الجوي والاشتباكات عن مصرع قيادي في المليشيات الانقلابية وعدد من عشرات من عناصر الميليشيات في بلدة مزوية شمال مديرية المتون.

كما دك طيران التحالف موقعا للمليشيات الانقلابية بجبل القردة غرب الساقيه في الجوف. ،

وسقط قتلى وجرحى من المليشيات الانقلابية بينهم القياديان أبو بدر وأبو حسين بغارة للتحالف بجبهة حام بالمتون في الجوف.

وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.