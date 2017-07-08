 التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكم الفجيرة وولي عهده في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوتين يشيد بشخصية ترامب ويأمل بتواصل الحوار مع أمريكا تركيا تعزل آلافاً من رجال الشرطة وموظفي الوزارات والأكاديميين البنتاغون : مقتل قائد تنظيم داعش في أفغانستان عروض المشاة العسكرية لطلاب الحرس الوطني تجذب زوار سوق عكاظ 11 سنة العراق يعلنون تشكيل تحالف عراقي جديد باسم “تحالف القوى الوطنية العراقية” خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله” وزير خارجية اليابان: المملكة مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وازدهاره خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق من بعد صلاة مغرب غدٍ السبت .. العزاء في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز سيقام في قصر الشاطئ بجدة لاستثمار وقت النزيلات..إطلاق مشروع “إجازتي” بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران

التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران
المناطق - وكالات

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القيادي في ميليشيات الحوثي والمشهور بالمهندس العسكري أسامة المداني لقي مصرعه وعدد من مرافقيه على الحدود السعودية قبالة نجران بغارة جوية للتحالف العربي.
,تزامن ذلك مع اشتداد المعارك بين الميليشيات و الجيش الوطني في منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، الواقعة شرق صعدة تحت غطاء جوي كثيف من التحالف العربي حيث شنت طائرات التحالف نحو 12غارة على مواقع وتجمعات المليشيات في حام ومحيطها في المتون بمحافظة الجوف .
واسفرت عملية القصف الجوي والاشتباكات عن مصرع قيادي في المليشيات الانقلابية وعدد من عشرات من عناصر الميليشيات في بلدة مزوية شمال مديرية المتون.
كما دك طيران التحالف موقعا للمليشيات الانقلابية بجبل القردة غرب الساقيه في الجوف. ،
وسقط قتلى وجرحى من المليشيات الانقلابية بينهم القياديان أبو بدر وأبو حسين بغارة للتحالف بجبهة حام بالمتون في الجوف.
وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>