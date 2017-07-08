رحال الجوف يطوف الشمال بدراجته الهوائية

‏في بادرة لم يسبق لها مثيل في منطقة الجوف والحدود الشمالية قام الرحال عبدالعزيز محمد الحزيم مؤسس فريق هواة المشي بالسعودية برحلة بالدراجة الهوائية بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية تحت شعار ” صحة لبدني وسياحة في بلدي ” بدأت يوم الخميس 12 – 18 شوال 1438هـ ..لمدة سبعة أيام ..

ويهدف فيه نشر ثقافة الترحال في بلادنا الغالية والاستمتاع بمناطقها السياحية والاهتمام بالصحة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تعود على صاحبها بالصحة والعافية ومحاربة الأمراض المزمنة ..

‏اليوم الأول سكاكا – عرعر172كلم :

‏أهم المعالم التي زارها في سكاكا قلعة زعبل وبئر سيسرا ومزارع الزيتون ..

‏وفِي عرعر جامع سمو الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود يرحمه الله ..و المنتزهات والمسطحات الخضراء التي تتميز بها مدينة عرعر العاصمة الإدارية لمنطقة الحدود الشمالية .

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‏اليوم الثاني : عرعر- حزم الجلاميد 100كلم :

‏أهم المعالم خط أنابيب التبلاين شركة معادن للفوسفات وقطار الشمال سار .

‏اليوم الثالث ؛حزم الجلاميد – طريف 150كلم

‏أهم المعالم وعد الشمال والأجواء المعتدلة إلى باردة في المدينة .

‏اليوم الرابع: طريف – القريات 162كلم تقريباً :

‏أهم المعالم قرية أثره وعين الحواس وقصر كاف ووادي السرحان وقصر الصعيدي والملح .

‏اليوم الخامس : القريات – النبك أبوقصر 185كلم تقريباً طبرجل وبسيطا التي تتميز بكثرة المناطق الزراعية ..

‏اليوم السادس : النبك أبوقصر – أبو عجرم 91 كلم تقريباً:

‏أهم ما يميزها الأراضي الزراعية مثل زراعة الخضروات والفواكه منها الزيتون والعنب والبرسيم ..

‏اليوم السابع :أبو عجرم – دومة الجندل 65كلم :

‏أهم ما يميزها مسجد عمربن الخطاب رضي الله عنه ..وقلعة مارد وحي الدرع الأثري وبحيرة دومة الجندل وبساتين النخيل والزيتون .

‏وبذلك اتم 925كلم وكان في استقباله على ضفاف بحيرة دومة الجندل عدد من المواطنين فرحين بعودته سالماً معافى ثم قدم الراعي الرسمي ومنظم حفل الاستقبال شركة مياه حلوة درع شكر وتقدير للحزيم على إتمامه للرحلة .

‏وقدم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة درع تقدير قدمه مدير النادي عبدالله المريح وفريق دراجتي الجوف قدمه الكابتن أحمد العليان للحزيم بمناسبة الوصول .. وذكر الحزيم أنه راعى وسائل السلامة في هذه الرحلة فكان يمشي أول النهار ويتوقف عندما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع .. ويتجنب المشي ليلاً .. ويكثر من شرب الماء والمرطبات بحيث يشرب ما لا يقل عن 10لتر يومياً تجنباً للجفاف والشد العضلي .. وقد قام بتأمين سياره محمله بمؤونة الأكل والشرب كان يقودها الأخ منصور محمد اللافي الذي صبر وتحمل رغم طول المسافة والتعب .

‏وفِي النهاية شكر الرحال عبدالعزيز الحزيم كل من ساعده وشجعه وحفزه لإتمام هذه الرحله سواءً اتصال أو تواصل معه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو على الطريق بتقديم الماء والدعوة على قهوة أو وليمة ..وشكر خاص لمدير مركز أبوعجرم الأستاذ / بدر بن عيد الشمري على إقامة وليمة غداء جمعت المسؤولين وأبناء المركز .

كما قدم الرحالة الحزيم شكره وتقديره للباحث الفلكي نزيه الحيزان لتزويده عن أحوال الطقس طيلة الرحلة .

‏يذكر أن الحزيم قام قبل عدة سنوات برحلات مماثلة ..من الجبيل للخبر ومن سكاكا إلى عرعر ذهاب وإياب خلال يوم واحد .

‏وأكد الحزيم على أهمية نشر ثقافة الترحال خاصة أن بلادنا غنية بالأماكن السياحية..قريباً سوف يصدر كتيب عن هذه الرحلة ..