 مهرجان بلجرشي يواصل فعاليته بحضور 12 الف زائر   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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مهرجان بلجرشي يواصل فعاليته بحضور 12 الف زائر  

مهرجان بلجرشي يواصل فعاليته بحضور 12 الف زائر  
المناطق - الباحة

واصل مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه 38 برامجه وفعالياته وعروضه الشعبية مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير فاق ١٢ الف زائر.

وشهد الحفل محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ووكيل المحافظة عبدالله العويدي وعدد من الاعلاميين.

وشاركت فرقة وادي الدواسر بعدد من العروض الشعبية ولون السامري والقزوعي والعرضة الجنوبية حيث عزفت فنونها بأهازيج وأنغام تراثية ومنوعة ، نالت استحسان الجمهور .

وقدّم فريق دراجو بلجرشي على مسرح الفعاليات عدد من الرسائل التوعوية والصحية وفائدة ممارسة رياضة المشي واثرها الايجابي على صحة الانسان .
ثم اطلقت الالعاب النارية التي زينت سماء المحافظة بألوانها وتشكيلاتها المبهجة وسط متابعة وهتاف جموع الحاضرين
وفي ختام البرنامج قدم محافظ بلجرشي لزوار المهرجان تذكرة سفر محلية مقدمة من ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة واعدا بتقديم المزيد من التذاكر والهدايا والعروض الشيقة في الفعاليات القادمةً

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