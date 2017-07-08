نادي العين بالباحة يستقبل بعثة منتخبنا الوطني للناشئين

استضاف نادي العين الرياضي يوم أمس الخميس بعثة منتخبنا الوطني السعودي للناشئين، في جولة سياحية بمحافظة القرى.

وشملت جولة بعثة المنتخب منتزه الثروة الوطني بمحافظة القرى حيث كان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة نادي العين، وتجول طاقم البعثة في جنبات المنتزه ، فيما قدم لهم العديد من الوجبات الشعبية من انتاج الأسر المنتجة بالمحافظة والعديد الفواكه من انتاج مزارع بيده ، بعدها تم اصطحاب بعثة المنتخب في جولة على القرية الأثرية بالاطاولة، وكان في استقبالهم الشيخ فهد بن جابر الحسين ومعرف قرية الاطاولة بخيت الساهر وعدد من اعضاء لجنة التنمية بالاطاولة، وتم اطلاع البعثة من خلال الجولة على ما تحتويه القرية من تراث وحضارة، فيما زار اعضاء بعثة المنتخب متحف الشملاني الأثري.

وبعد توجه الجميع لمقر نادي العين الرياضي حيث أعد لهم برنامج تخلله العديد من الكلمات الترحيبية والقصائد، فيما قدمت فرقة صوت الجنوب العديد من اللوحات الوطنية والتي شارك فيها جميع طاقم بعثة المنتخب من إداريين وطاقم فني ولاعبين ، ولقيت استحسان الجميع، ثم تناول الجميع وجبة العشاء والتي اعدت بهذه المناسبة.

رئيس نادي العين الاستاذ مازن بن رداد ، رحب ببعثة المنتخب السعودي وبوجودهم بمنطقة الباحة، وكان في وقت سابق منذ وصول طاقم المنتخب لمنطقة الباحة، وجه بتسهيل كافة احتياجات المنتخب وتذليل كافة الصعاب التي قد توجههم ووضع كافة امكانيات نادي العين تحت رهن اشارة وتصرف منتخبنا الوطني طيلة أيام المعسكر، متمنياً لهم طيب الإقامة وأن يعود المعسكر على منتخبنا الوطني بالفائدة وأن يكون انطلاقة قوية لمنتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات وطننا الغالي في المحافل الرياضية، كما وجه “بن رداد” خالص شكرة وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود لما يوليه من اهتمام ودعم للأندية الرياضية وللرياضة والرياضيين بشكل عام في منطقة الباحة.

من جانبه مدير المنتخب السعودي للناشئين الأستاذ قاسم الطيب، ابدى في كلمة له : سعادته بما لقيتة بعثة من المنتخب من حفاوة وترحيب من قبل إدارة نادي العين وجميع من كان في استقبالهم ، وقال نحن سعداء بتواجدنا في منطقة الباحة لما تحتويه من أجواء جميلة ورائعة تضاهي الاجواء في كثير من الدول الأوربية ، وأشار إلى أن منطقة الباحة تُعد من المناطق الرائعة لإقامة المعسكرات الرياضية سواءً للمنتخبات أو الأندية السعودية.