 محكمة كاس تصدر قرارها بتثبيت عقوبة المنع من تسجيل نادي الاتحاد لفترتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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محكمة كاس تصدر قرارها بتثبيت عقوبة المنع من تسجيل نادي الاتحاد لفترتين

محكمة كاس تصدر قرارها بتثبيت عقوبة المنع من تسجيل نادي الاتحاد لفترتين
المناطق - متابعات

تلقت إدارة نادي الاتحاد اليوم قرار محكمة الكاس الرياضية بخصوص قضيتي الاستئناف المقدمة من نادي الاتحاد ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاستئناف المقدم من اللاعب جيمس ترويسي على النحو التالي:
1-رفض استئناف نادي الاتحاد ضد لجنة فض المنازعات وتثبيت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين.
2-قبول جزئي لاستئناف اللاعب جيمس ترويسي حيث طلب اللاعب مبلغ ثلاثة ملايين يورو وقررت هيئة التحكيم تعويضه بمبلغ 1.9 مليون يورو.
وأوضحت إدارة الاتحاد بأنه على الرغم من أن الحكم الصادر كان متوقعا من جانب فريق المحاماة المكلف إلا أن الإدارة فضلت مواصلة الدفاع عن حقوق النادي, ولن تتوانى عن القيام بدورها في السعي لحفظ حقوق النادي في القضايا الأخرى.
وأكدت إدارة النادي بأن الثقة كاملة في كافة اللاعبين بالفريق والأجهزة الفنية والإدارية للتغلب على تبعات هذا القرار بإذن الله تعالى ثم بالوقفة المعتادة والمتوقعة من الجماهير الاتحادية الوفية خلف فريقها في الموسم المقبل ليحقق التطلعات التي نسعى إليها جميعا.

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