 إدارة تعليم ينبع تعلن توفر 44 وظيفة لمدارس البنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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إدارة تعليم ينبع تعلن توفر 44 وظيفة لمدارس البنات

إدارة تعليم ينبع تعلن توفر 44 وظيفة لمدارس البنات
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن توفر (44) وظيفة بمسمى حارس وزوجته بالمرتبة (31) لمدارس البنات.

فيما جاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم والمتقدمة سعوديي الجنسية.
– التقديم في برنامج (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية مع إرفاق ما يثبت ذلك من (الزوج والزوجة).
– إلا يكون لدى المتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية وغير مفصول لأسباب تأديبية وغير محكوم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– أن لا يزيد مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.
– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من أداء العمل.
– أن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.
– ألا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية.
– أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.
– إجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.
– إجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.
– ألا يقل عمر المتقدم عن (35) سنة وعمر المتقدمة عن (25) سنة.
– في حال وجود خبرات سابقة يجب إثباتها وإرفاقها وفي حالة القبول بعد الفرز سيتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق تعبئة الاستمارة على الرابط اعتباراً من اليوم الأربعاء 1438/10/18هـ حتى يوم السبت الموافق 1438/10/21هـ.

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