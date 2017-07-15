شاهد.. كلمات من ذهب.. خيرٌ من ألف موعظة

رغم عدم حداثة الكلمة التي ألقاها الدكتور يحيى بن محمد الفارسي -عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس في إحدى لقاءاته ولم يستدل على وقتها، تناقلها مغردون خلال الأيام الماضية، نظرا لما تحويها من حكم قلما جاد بها أحد في هذا الزمان.

الكلمات التي أشاد بها كل من سمعها، اعتبرها البعض بأنها خير من ألف موعظة، نظرا لما تستهدفه من نشر الخير والسعادة بين الناس.

وفي الكلمة التي استهلها بقول “الطب يتغير والإنسان هو الإنسان”، قال إن الطب اضحى يتغير، مستشهدا بتوقعات المستقبليين أنه خلال الـ 50 سنة المقبلة سيتحكم الطب في سر الحياة ، من خلال الهندسة الوراثية وزراعة الأعضاء، وتحليل كامل الشفرة الوراثية.

وأشار إلى أنه سيتم خلق مرآة ذكية تسجل التغيرات في جسم الإنسان وتنصحه بزيارة الطبيب، علاوة على تخليق أعضاء جديدة يحتاجها الإنسان بفضل التقنيات الحديثة، وكبسولات مجهرية لمعالجة مواضع الخلل.

لكنه مع ذلك، لم ينسى الفقراء متطرقا إلى تكلفة هذه التقنيات في دول العالم وكيفية أن يحصل عليها الفقراء والمساكين، وكيف يمكن التعايش معها.

كما تطرق إلى قصة جميلة، وهي أنه قبل سنوات، اكتشفت كتابات هيروغليفية لمجهول يرصد تغير أحوال الناس، قال فيها إن الأبناء لا يحترمون آبائهم والزوجات لا يطعن أزواجهن كما كن في السابق.

وأوضح أن “هذه الوقائع كانت قبل خمس آلاف عام، ولو تصفحنا الصحف الصادرة هذه الصباح لوجدنا مقالات عن هذا المحتوى.. ويظل الإنسان هو الإسنان”.

وختم كلمته بأن “أجمل شيء في هذا الكون هو إعادة البسمة إلى العيون الحزينة، وهي مهنتكم الطب (محدثا الحاضرين)”، علاوة على بعض الأبيات الشعرية لقس بن ساعدة الإيادي:

في الذاهبين الأولين * من القرون لنا بصائر

لما رأيت مواردا * للموت ليس لها مصادر

ورأيت قومي نحوها * يمضي الأصاغر والأكابر

لا من مضى يأتي إليك * ولا من الباقين غابر

أيقنت أني لا محالة * حيث صار القوم صائر