مقتل قيادي بالباسيج الايراني في سوريا

أفادت وكالات إيرانية بمقتل بهرام مهرداد ، الضابط في الحرس الثوري والقيادي بميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، في معارك بسوريا.

وبحسب وكالة ” دفاع برس”، التابع لقيادة الأركان الايرانية، فقد كان بهرام مهرداد، يشغل منصب قائد الشعبة ” 257 ” لميليشيات الباسيج في طهران. وقبل ذلك شغل مهرداد منصب قائد الشعبة 259 للباسيج في طهران أيضا.

ولم تكشف الوكالات الايرانية عن تفاصيل وموقع وتوقيت مصرع الضابط مهرداد واكتفت بالقول بأنه قتل ” دفاعا عن مقامات أهل البيت” في سوريا، كما تزعم الرواية الرسمية الايرانية دوما لتبرير التدخل العسكري في سوريا.

ويأتي خبر مصرع هذا القيادي في ميليشيات الباسيج، لعد يوم واحد من الاعلان عن مقتل الملازم مهدي جودي ثاني، من اللواء 377 المدفعي التابع للقوة البرية في الجيش الايراني، حتفه خلال اشتباكات بمحافظة حلب، وهو ثامن ضابط من الجيش الايراني يقتل الى جانب الآلاف من عناصر الحرس الثوري الذين تم ارسالهم الى سوريا منذ عام 2012 لدعم نظام بشار الأسد.

يذكر أن رئيس مؤسسة “الشهداء” في إيران، محمد علي شهيدي، كان قد أعلن في مارس الماضي، عن مقتل حوالي 2100 عنصر من قوات ايران وميليشياتها في سوريا منذ بداية تدخل إيران الى جانب نظام الأسد لقمع الثورة السورية، إلّا أن الأسماء التي تنشرها وسائل إعلام ايرانية رسمية بين الفينة والأخرى عن هولاء القتلى، تشير الى أرقاما مضاعفة.