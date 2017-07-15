  مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشاريع صامطة والموسم الحدودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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 مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشاريع صامطة والموسم الحدودية

 مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشاريع صامطة والموسم الحدودية
جازان - امل بهكلي ؛ 
تفقد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس في جولة ميدانية عدد من مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة صامطة ومركز الموسم الحدودي بمنطقة جازان .
و شملت الجولة أيضا زيارة تفقدية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطرد وخط الفائض بمحافظة صامطة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية السعدية ومصب محطة الموسم ومشاريع الصرف الصحي والمياه بإسكان الخارش و بإسكان رمادة ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمجامة .

وأكد المهندس بندر جبر خلال الجولة بأن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطط الإدارة بهدف  رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في جميع محافظات المنطقة ومراكزها وقراها، وذلك لتلبية طلبات الاهالي والسكان بالمنطقة.

مؤكدا بأن مشاريع البناء والتنمية مستمره في مختلف محافظات وقرى الحد الجنوبي التي تحضى بإهتمام  القيادة الرشيدة اسوة باقي مناطق ومحافظات المملكة .
و الجدير ذكره بأن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان نفذت عدد من مشاريع خدمات المياه في محافظة صامطة بقيمة إجمالية بلغت بأكثر من 325 مليون ريال إضافة إلى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي  بتكلفة إجمالية بلغت بأكثر من 241 مليون ريال .
إضافة إلى تنفيذ مشروعين  في مركز الموسم الحدودي وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 23 مليون ريال .

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