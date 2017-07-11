دراسة توصي بالطماطم كوقاية من سرطان الجلد

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول الطماطم بشكل يومي يخفض خطر الإصابة بأورام سرطان الجلد بنسبة 50%.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية أوهايو، ونشروا نتائجها في دورية “Scientific Reports” العلمية.

ولرصد تأثير الطماطم فى الحد من سرطان الجلد أجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من الفئران.

وقسم الباحثون الفئران الذكور إلى مجموعتين الأولى تغذت على مسحوق الطماطم ضمن نظام الغذاء اليومي، لمدة 35 أسبوعًا، ثم تعرضت للأشعة فوق البنفسجية للشمس، والثانية لم تتغذى على الطماطم.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تغذت على مسحوق الطماطم انخفاض لديها أورام سرطان الجلد بنسبة 50% مقارنة بالمجموعة الثانية.

وأوضح فريق البحث أن التجارب السريرية السابقة التي أجريت على البشر كشفت أن تناول الطماطم مع مرور الوقت يمكن أن يضعف حروق الشمس، ويحمى من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وقالت جيسيكا كوبرستون، قائد فريق البحث، إن السر وراء العلاقة بين الطماطم والسرطان هي أن ما يسمى بـ”الكاروتينات” الغذائية، والمركبات الصبغية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، قد تحمي الجلد من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

وأضافت تاتيانا أوبيريسين، أستاذة علم الأمراض وعضو المركز الشامل للسرطان في ولاية أوهايو: “أظهرت هذه الدراسة أننا بحاجة إلى النظر في الجنس فى أبحاثنا المستقبلية، لوضع استراتيجيات وقائية مختلفة ضد السرطان لأن الدراسة أجريت على الفئران الذكور”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “ما يعمل في الرجال قد لا يعمل دائمًا بشكل جيد في النساء والعكس صحيح”.

وكانت دراسات سابقة ركزت فقط على قدرة مادة “الليكوبين” الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، والتي ثبت أنها تُفيد في مكافحة السرطان.

وأظهرت الدراسة أن تناول حبات الطماطم بالكامل يمكن أن يبطئ نمو خلايا سرطان المعدة وتساعد على الوقاية من المرض.