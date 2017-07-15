 نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق

نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق
المناطق _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،الرياض, القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية ونجران، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر. وسماء غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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