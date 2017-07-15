إدارة النظافة والفرش ..جُهود مُستمرة ومٌباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

تُجند إدارة النظافة والفرش بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام و قاصديه من زوار وعُمّار ، ليتحقق لهم أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وذلك بإشراف وتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وأوضح مدير إدارة النظافة والفرش المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الإدارة تُكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالنظافة والفرش بالمسجد الحرام وساحاته مُبيناً أنه من ضمن الأعمال التي تشرف عليها إدارته صيانة ونظافة سلم باب الكعبة المشرفة ومنبر الخُطبة من حيث العمل المستمر لصيانتها ونظافتها وتكون جاهزة قبل وقت كافِ من الاستفادة منها بما يكفل تشغيلها بكل كفاءة وجودة عالية .

وأضاف الوقداني بأن إدارة النظافة والفرش تقوم بالإشراف أيضاً على أعمال النظافة والصيانة للمرافق الخارجية مثل مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومكتبة الحرم المكي الشريف ومعرض عمارة الحرمين الشريفين وغيرها من المرافق.

واختتم الوقداني تصريحه قائلاً: إن المملكة العربية السعودية التي منّ الله عليها بأن جعلها قبلة المسلمين، تبذل كل هذه الجهود الجبارة في خدمة بيت الله الحَرَام والمسجد النبوي الشريف التي تحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من القيادة الرشيدة –وفقها الله- يتمثل ذلك من خلال عدد من المشروعات الضخمة التي سخرتها لتسهل لهم أداء نُسكهم بكل راحة ويسر. داعياً الله عز وجل أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمون من جهود مباركة وعناية مستمرة ودعم متواصل للإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما .​