ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الكويت والمغرب تشاركان في مهرجان الكوميديا الدولي

كشفت إدارة مهرجان الكوميديا الدولي ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية والمقرر انطلاق دورته الثالثة، الأربعاء المقبل الثالث من ذي القعدة وحتى التاسع من الشهر نفسه، الموافق 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2017م، عن عدد من الفعاليات المهمة التي يتضمنها بمشاركات عربية متميزة من الكويت والمغرب، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.

فعلى مدى ساعة ونصف، تقدم فرقة “الشياب الكويتية” -التي سبق لها أن شاركت في “arabs got talent”- عرضًا مسرحيًا يتضمن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الاستعراضية تعالج بأسلوب مبتكر واقع كبار السن في منطقة الخليج، والمشكلات التي يعانون منها وأبرز المفارقات والمواقف الطريفة التي تحدث بسبب صراع الأجيال المختلفة، إذ تتاح مشاهدة عرض الفرقة لجميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

من جانبها، تقدِّم فرقة “موزار طيف الخيال” المغربية فقرة خاصة عن عروض الظل لمدة 15 دقيقة، تتضمن لوحات مستوحاة من الواقع العربي، وتجسدها بطريقة مشوقة.

وقد سبق للفرقة المغربية أن قدمت عددًا من العروض المتميزة في البرنامج الشـــهير “arabs got talent”، وتقدم الفرقة عرضها ضمن المهرجان لجميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

وللعام الثاني على التوالي، تتواصل فعالية الـ”استاند أب كوميدي” التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن دورة العام الماضي من المهرجان، وتعتمد هذه الفعالية على قيام النجم الشاب طلال الشيخي بتقديم عرضٍ يشاهده جميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

ويمتد مهرجان الكوميديا الدولي أسبوعًا كاملًا بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، ويهدف إلى توطين صناعة الكوميديا الراقية، وأن يصبح نواة لمهرجان كوميدي سنوي يقام في المملكة العربية السعودية بمفردات عالمية، وكذا تشجيع التعاون بين النجوم العرب وصقل وتشجيع المواهب الشبابية، وهي الأهداف التي تصب جميعها في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية (2030) للمملكة العربية السعودية على المديين القريب والبعيد.