دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي في القطيف

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخر.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد متمنيًا للمصاب الشفاء العاجل داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة من كل مكروه.