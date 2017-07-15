إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع 16 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما أصيب 6 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في أبو ديس