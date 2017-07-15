 إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا :تدمر ثمانية قنابل كيميائية تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية وزير الخارجية الفرنسي يبدأ جولة خليجية لبحث أزمة قطر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي في القطيف ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الكويت والمغرب تشاركان في مهرجان الكوميديا الدولي مساهمون في نشر الوعي البيئي.. ٥٠ مبدعًا ومبدعة يحولون ٧٠٠٠ متر في أبها إلى مصدر للإلهام إدارة النظافة والفرش ..جُهود مُستمرة ومٌباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق  مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشاريع صامطة والموسم الحدودية الشرعية اليمنية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي: ننتظر إجراءات رادعة ضد إيرن (فيديو) اضحك مع آخر صحيات الكذب والتدليس القطري مقتل قيادي بالباسيج الايراني في سوريا

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
المناطق _ القدس المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع 16 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما أصيب 6 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في أبو ديس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>