 دراسة بريطانية: الأشقاء الأصغر سنًا يعتقدون أنهم الأكثر مرحًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة بريطانية: الأشقاء الأصغر سنًا يعتقدون أنهم الأكثر مرحًا

دراسة بريطانية: الأشقاء الأصغر سنًا يعتقدون أنهم الأكثر مرحًا
المناطق _الرياض

وكشف استطلاع أجرته شركة يوجوف البريطانية المختصة في أبحاث السوق، صفات شخصية لـ1.783 بالغًا بريطانيًا من خلال دراسة كيفية تقييمهم لجوانب مختلفة من شخصياتهم.

وجدت نتائج الدراسة أن 46% من أولئك الذين كانوا الأصغر فى أسرتهم اعتبروا أنفسهم الأكثر مرحًا، مقارنة بنسبة 36% من الأشقاء الأكبر سنًا.

وقال القائمون على الدراسة، إن واحدة من الأسباب وراء هذا الأمر هو أن الأشقاء المولودين في البداية يميلون للشعور بعبء المسئولية التي لا يشعر بها أشقائهم الأصغر.

ونتيجة لذلك، اعترف 54% من الأشقاء الأكبر سنًا بأنهم يشعرون بالمسئولية أكثر مقارنة بنسبة 31% من الأشقاء المولودين بعدهم.

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