 منظمة الايسيسكو تدين اعتقال مفتي القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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منظمة الايسيسكو تدين اعتقال مفتي القدس

منظمة الايسيسكو تدين اعتقال مفتي القدس
المناطق _واس

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” بشدة اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين بعد الاعتداء عليه اليوم ومنعه من خطبة الجمعة في المسجد الأقصى .
وطالبت الايسيسكو في بيان بإطلاق سراح الشيخ محمد حسين فوراً، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي العنصري على الشعب الفلسطيني الذي يحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية.

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