منظمة الايسيسكو تدين اعتقال مفتي القدس

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” بشدة اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين بعد الاعتداء عليه اليوم ومنعه من خطبة الجمعة في المسجد الأقصى .

وطالبت الايسيسكو في بيان بإطلاق سراح الشيخ محمد حسين فوراً، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي العنصري على الشعب الفلسطيني الذي يحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية.